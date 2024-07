"Kokainowe rekiny" u wybrzeży Brazylii. Naukowcy nie kryli zdziwienia

Badanie prowadzone przez Gapriela de Farias Araujo z Instituto Oswaldo Cruz ujawniło, że każdy z badanych 13 młodych brazylijskich rekinów ostronosych (Rhizoprionodon lalandii) miał wysokie stężenia kokainy oraz znaczące ilości głównego metabolitu narkotyku, benzoylecgoniny we krwi. Zdaniem naukowców zwraca to uwagę na poważny problem, jakim jest zanieczyszczenie ekosystemów morskich.

Zagrożenie dla ekosystemów

Zanieczyszczenie farmaceutyczne dotyka ponad ćwierć światowych zasobów wodnych, narażając na szwank ekosystemy i potencjalnie również zdrowie człowieka, donosi Science Alert. W szczególności Brazylia, jako duży eksporter kokainy, stoi przed wyzwaniem walki z tym problemem. Badania nad innymi gatunkami sugerują, że wystawienie na działanie kokainy może prowadzić do zmniejszonej żywotności komórek i zwiększonej fragmentacji DNA. Dalsze badania są jednak konieczne, aby zrozumieć pełny wpływ kokainy na zdrowie drapieżników morskich, takich jak rekiny.

Naukowcy badający rekiny, które złowiono niedaleko Rio de Janeiro między wrześniem 2021 a sierpniem 2023 r., stwierdzili, że kokaina i benzoylecgonina były do stu razy bardziej skoncentrowane u tych zwierząt niż pokazują to dane literaturowe dla ryb i innych organizmów morskich. Potwierdza to teorię, że narkotyk ten może kumulować się w łańcuchu pokarmowym, a to z kolei może być znaczącym zagrożeniem dla zdrowia i przetrwania dużych drapieżników.

W obliczu zagrożenia wymarciem około jednej trzeciej gatunków rekinów i płaszczek, głównie z powodu nadmiernych połowów, istotne jest, aby monitorować wszystkie potencjalne zagrożenia dla ich populacji. Naukowcy apelują o wdrożenie programów nadzoru i budowanie świadomości społecznej dotyczących zanieczyszczenia środowiska narkotykami.

Pomimo że problem może wydawać się nieco niezwykły, ma on realny wpływ na ekosystemy morskie i ich mieszkańców. Badanie to, opublikowane w "Science of The Total Environment", stanowi ważny krok w kierunku zrozumienia skali problemu i konieczności jego rozwiązania.