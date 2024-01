Kogo częściej atakują sroki? Odpowiedź może zaskakiwać

Emma Glenfield to młoda, ciekawa świata dziewczynka, która na co dzień prowadzi swój dziennik. Jej zainteresowanie srokami zaczęło się od prostego pytania, które niemal przypadkiem przekształciło się w nowatorskie badania naukowe .

Pewnego dnia, podczas obserwacji sroki, która mieszkała w pobliżu szkoły i była znana jako Pan Swoopsalot, Emma zauważyła, że ptak ten terroryzuje uczniów, nauczycieli i rodziców. To zaobserwowane zachowanie sroki skłoniło ją do zadania pytania: "Dlaczego sroki atakują z góry? Kogo atakują i gdzie celują?" Nauczyciel Emmy, Luke Carr, uznał, że te pytania będą doskonałym punktem wyjścia dla projektu matematycznego.

Eksperci od zachowań ptaków zauważyli, że do tej pory nikt nie badał związku między atakami srok a wyglądem osób, które były ich ofiarami. Co więcej, profesjonalne badania ornitologiczne rzadko przyciągają tak dużą liczbę uczestników. Duża próba badawcza nadaje wynikom Emmy wiarygodność.

Mama Emmy, pani Glenfield, wyraziła nadzieję, że inne dzieci również odkryją swoje pasje i poczują się zachęcone do podążania za nimi. "Jednym z łatwych sposobów zachęcenia dzieci do tego rodzaju pracy jest prowadzenie dziennika" – powiedziała. "To okazja, aby porozmawiać z dziećmi o tym, co jest interesujące i o czym moglibyśmy dowiedzieć się więcej".