KNF ostrzega. Klienci Banku Pekao narażeni na cyberataki

Na incydent zwrócił najpierw uwagę zespół cyberbezpieczeństwa KNF, który podaje adresy niebezpiecznych domen : hxxps://bankpekooa[.]com oraz hxxps://pekaocalbank[.]com. To kolejny przykład, gdy cyberprzestępcy liczą na to, że użytkownik pomyli się, wpisując nazwę strony banku, czy nie zwróci uwagę na literówkę w nazwie strony.

Niestety eksperci są zgodni, że to jedna z najczęstszych form cyberataku, ale mimo to wciąż wiele osób daje się nabrać na takie oszustwa. Co więcej, często grożą one utratą znacznej części oszczędności oraz wyciekiem poufnych danych, loginów lub haseł.