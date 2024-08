Kiedyś żyły dłużej. Naukowcy potwierdzają

Badacze przeprowadzili szczegółową analizę skamieniałości wczesnych ssaków z epoki jurajskiej, co pozwoliło im stwierdzić, że te zwierzęta żyły stosunkowo długo. Kluczowym elementem tych badań była analiza pierścieni przyrostowych zębów, które dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat długości życia i tempa wzrostu tych ssaków. Analiza ta pozwoliła również określić wiek, w którym te zwierzęta osiągały dojrzałość płciową.

W ramach tych badań naukowcy analizowali skamieniałości różnych gatunków ssaków jurajskich oraz ich poprzedników. Skamieniałości te zostały odnalezione w różnych miejscach, takich jak Portugalia, Walia i Wielka Brytania (Oxforshire). Wśród analizowanych gatunków znalazł się Dryolestes, który osiągał dojrzałość płciową w wieku czterech lat, oraz Haldanodon, który żył od 11 do 14 lat. Znaleziska te pochodziły z okresu między 200 a 150 milionami lat temu.

"Nigdy wcześniej nie byliśmy w stanie zrekonstruować schematów wzrostu tych wczesnych ssaków z taką precyzją" - mówi Elis Newham z Queen Mary University of London.

Zespół naukowców korzystał z techniki znanego jako tomografia rentgenowska synchrotronowa. W tej technice elektrony są przyspieszane do prędkości zbliżonej do prędkości światła, co odróżnia ją od tradycyjnego obrazowania rentgenowskiego.