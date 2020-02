Już wiemy, czemu Jeff Bezos dał tak mało na pożary w Australii. "Oszczędzał" na nową posiadłość

Jeff Bezos, szef Amazona, kupił nowy dom w Los Angeles. To najdroższa nieruchomość w Mieście Aniołów.



"Bogaci się bawią" - nic nowego. Tyle że zakupy szefa Amazonu mogą oburzać, jeśli przypomnimy sobie, że Amazon jest mistrzem w unikaniu opodatkowania. A tak wynika z raportu Fair Tax Mark. Według organizacji to możliwe dzięki "kreatywnej księgowości", przez którą trudno dojść do wniosku, ile tak naprawdę Amazon powinien płacić podatków.

Na początku roku Jeff Bezos przeznaczył milion dolarów na pomoc w gaszeniu pożarów w Australii. Było to 0,000073 proc. wartości firmy i 0,00059 proc. majątku samego Bezosa. Chociaż takie zaglądanie do portfela może wydawać się nieeleganckie, to w przypadku szefa przedsiębiorstwa, które unika płacenia podatków, a on sam co chwila kupuje nowe posiadłości, możemy czuć się usprawiedliwieni. Wydaje się, że coś w tym systemie nie gra.