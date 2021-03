Johnson & Johnson chce stworzyć nową szczepionkę na COVID-19

Szczepionka Johnson&Johnson jest już czwartym preparatem dostępnym na rynku. Co ważne, jest zatwierdzona do stosowania w państwach Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do innych szczepionek, preparat podaje się w jednej dawce, a dodatkowo nie wymaga on przechowywania w bardzo niskich temperaturach. Szczepionkę wystarczy trzymać w warunkach chłodniczych.