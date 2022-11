Jest gorzej, niż myśleliśmy. Woda może zalać nasze miasta znacznie szybciej

Analizy wykazały, że od 2012 r. topnienie pokrywy lądowej związane z północno-wschodnim strumieniem lodowym przyśpieszyło tak, że doda od 1,35 do nawet 1,55 cm wody do globalnego poziomu oceanów . Jak można przeczytać na łamach "Nature", odpowiada to całemu wkładowi Grenlandii w podnoszenie się poziomu morza w ciągu ostatnich 50 lat .

Serwis Space.com dodaje, że jeśli ustalenia badaczy się potwierdzą, będzie to miało poważne konsekwencje dla naszej planety. Już obecnie przewiduje się, że dojdzie do wzrostu globalnego poziomu oceanów o 22 do 98 cm do końca stulecia, a jeśli doda się do tego kolejne cm, mieszkańcy nisko położonych regionów i obszarów przybrzeżnych na całym świecie odczują tego katastrofalne skutki.