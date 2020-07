Jeden psi rok nie oznacza siedmiu ludzkich. Naukowcy obalili dotychczasową wiedzę

Od lat mawia się, że aby obliczyć wiek psa i przyrównać go do ludzkiego, należy pomnożyć jego lata razy siedem. U kotów mnoży się je razy pięć. Jako ludzkość przywykliśmy w to wierzyć. Ale czy badania które dały nam powód myśleć w ten sposób, były przeprowadzone w odpowiedni sposób? Wygląda na to, że nie do końca.