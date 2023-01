Japonia wysłała odrzutowce. Chiński dron WZ-7 dostrzeżony nad Pacyfikiem

Chiński lotniskowiec Liaoning obserwowany przez Japonię pierwotnie należał do Związku Radzieckiego – jako jedna z dwóch istniejących jednostek. Rosja wprawdzie nie dokończyła jego budowy, a kadłub sprzedała prywatnemu inwestorowi, od którego okręt został odkupiony przez Chiny. Te dokończyły budowę, a w 2012 r. Liaoning rozpoczął służbę w chińskiej marynarce wojennej.

Lotniskowiec ma 306,5 metra długości i wypiera 67,5 tys. ton. Jest on napędzany turbinami parowymi, dzięki którym może osiągnąć prędkości do 30 węzłów. Jego uzbrojenie rakietowe i artyleryjskie służy wyłącznie samoobronie – to pociski przeciwlotnicze FL-3000N (4×18 wyrzutni) i zestawy artyleryjskie CIWS Typ 1130.