Japończycy znów to zrobili. To drugi taki okręt podwodny na świecie

Tōryū to już drugi tego typu okręt podwodny na wyposażeniu japońskiej floty. Stępka jednostki została położona 27 stycznia 2017 roku, w Kobe. Wodowanie "Walczącego Smoka" nastąpiło 6 listopada 2019 roku. Japońskie Morskie Siły Samoobrony dopiero 24 marca 2021 roku pochwaliły się podniesieniem bandery na Tōryū (SS 512). Ta jednostka została przydzielona do 6. Dywizjonu Okrętów Podwodnych 2. Flotylli bazującej w Yokosuce w prefekturze Kanagawa, na wyspie Honsiu.

Dla japońskiej marynarki wojennej Tōryū stanowi 12. i ostatni okręt typu Sōryū (16SS), a jednocześnie drugi w historii (podtyp Ōryū (27SS)), który wyróżnia się nie tylko zmianami w systemie napędowym, ale przede wszystkim zastosowaniem baterii litowo-jonowych. Nowe akumulatory złożone są z 672 ogniw, zamiast z 480 kwasowo-ołowiowych, które do tej pory były używane. Jednostka kosztowała ok. 530 mln Euro.

To koniec okrętów typu Sōryū. Co dalej?

Stocznia Kawasaki Heavy Industries w Kobe, obecnie skupia się na budowaniu jednostek typu 29SS. Taigei to rozwinięcie Sōryū, zresztą na pierwszy rzut oka oba typy z zewnątrz są do siebie podobne. Poza różnicą w wyporności nowa jednostka posiada to samo uzbrojenie co 16SS składające się z sześciu wyrzutni torped kalibru 533 milimetrów.