Jaki case wybrać do iPhone 14? Stylowe i mocne propozycje

Z każdym rokiem smartfony stają się coraz bardziej zaawansowane, a ich ceny rosną, przez co dla wielu osób zakup wiąże się na przykład ze skorzystaniem z oferty ratalnej. Tym bardziej bolesny może być upadek urządzenia, gdzie do spłaty pozostało jeszcze kilka lub kilkanaście rat, a wyświetlacz albo plecki są "przyozdobione" pajęczyną. Oczywiście Apple robi wszystko, by was przed tym zabezpieczyć, stosując w najnowszym iPhone ceramiczną warstwę z przodu i mocne szkło z tyłu oraz stal nierdzewną. Ceny smartfona startują od 5199 zł za iPhone 14 z pamięcią o pojemności 128 GB do 10 499 zł za iPhone 14 Pro Max z pamięcią o pojemności 1 TB. Na szczęście obudowy ochronne to często wydatek rzędu od 50 do 300 zł, ale ich zakup pozwoli wam cieszyć się nowym gadżetem. Postanowiliśmy wybrać trzy propozycje, które nas również by zainteresowały.