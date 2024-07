Jak ochłodzić miasta? Trzeba zadbać o wsie

Badania naukowe przeprowadzone przez zespół z University of Surrey i chińskiego Southeast University wykazały, że szerokie pasy terenów wiejskich mogą obniżyć temperaturę w miastach nawet o 0,5 st. C. Te odkrycia są wynikiem 20-letnich pomiarów i analizy danych satelitarnych dotyczących 30 chińskich miast.

Naukowcy zwracają uwagę, że wieś może być kluczem do ochłodzenia tzw. miejskich wysp gorąca. Wskazują, że choć często koncentrujemy się na terenach zielonych, mokradłach czy ciekach wodnych jako na sposobach na obniżenie temperatury w miastach, to tereny miejskie są cenne i trudno jest wprowadzić takie rozwiązania w praktyce.

Naukowcy opracowali również specyficzne zalecenia na podstawie swoich wyników. Odkryli, że przegrzewanie się miast można szczególnie dobrze ograniczyć przez łączenie połaci wiejskich obszarów i sadzenie lasów wokół miasta. Dodatkowo, obecność mniejszej liczby, ale większych jezior, zamiast dużej liczby małych zbiorników wodnych, również przyczynia się do obniżenia temperatury.

Zjawisko to wynika z faktu, że kiedy powietrze w mieście się ogrzewa, unosi się w górę, co powoduje zasysanie zimniejszego powietrza z otaczających miasta terenów wiejskich. Proces ten w dużym stopniu zależy od wielkości miasta i powierzchni terenów wiejskich. Ochłodzenie jest najsilniejsze, jeśli szerokość pasa takich terenów otaczających miasto jest równa co najmniej połowie średnicy samego miasta.