Czy nasze wnuki dożyją 150 lat?

Jak twierdzą autorzy artykułu opublikowanego w Demographic Research, ich praca pomoże w zrozumieniu fenomenu długowieczności, co jest niezwykle istotnie, "ponieważ wpływa na programy rządowe, politykę gospodarczą oraz indywidualne planowanie". Równocześnie zwracają uwagę, że superstulatkowie to biologiczny ewenement i "bardzo specyficzna grupa twardych ludzi". Organizm człowieka po przekroczeniu pewnego wieku rządzi się nieco innymi prawami i trudno odnosić te szczególne przypadki do całej populacji.