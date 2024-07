Jak likwidować drony? Firma z Zielonej Góry ma swoje sposoby

Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes firmy Hertz New Technologies, która specjalizuje się w tworzeniu systemów do zwalczania dronów dla wojska, podkreślił w rozmowie z PAP, że konflikt na Ukrainie jasno ukazuje, jak duże zagrożenie mogą stanowić drony w rękach wroga. Jego zdaniem, technologie antydronowe powinny być wdrażane do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także powinny być wykorzystywane do ochrony kluczowych obiektów infrastruktury, takich jak elektrownie czy lotniska.