Jak i po co oszczędzać wodę? Dobre nawyki pomogą w walce z suszą

Zmiany klimatu są coraz bardziej odczuwalne, a susza, z którą mamy obecnie do czynienia, jest największa od wielu lat. Między innymi niemal bezśnieżna zima przyczyniła się do braku odpowiedniej ilości wody i niskiego poziomu rzek. W efekcie wystarczy tylko chwila, by przez nieuwagę lub lekkomyślność spowodować pożar.