Biebrzański Park Narodowy może nie być jedyny. Mamy dużo do stracenia

Jeśli chodzi o to ostatnie, stan na dzień dzisiejszy można zobaczyć na poniższej mapie. Nie napawa on optymizmem.

Zagrożenie pożarowe w Polsce

Wiosną 2020 roku mamy w Polsce suszę i niestety nie zapowiada się na to, żeby ilość opadów miała się zwiększyć. A tylko umiarkowany deszcz padający przez długi czas może tutaj coś zmienić. Nawet jeśli spadną mocne, ale pojedyncze ulewy, na nic się to zda. Woda nie zdąży nawet wsiąknąć w glebę, zanim spłynie.

Skarby na europejską skalę

W Kampinoskim Parku Narodowy występuje połowa rodzimej fauny, czyli ok. 16,5 tys. gatunków zwierząt. Do tej pory udokumentowano ponad 4,2 tys. gatunków. Świadczy to o stosunkowo małym stopniu zbadaniu fauny tego terenu. Flora Ojcowskiego Park Narodowego składa się m.in. z ok. 950 gatunków roślin naczyniowych i ponad 230 gatunków mchów oraz wątrobowców. Na terenie tym występują 84 gatunki prawnie chronione, m.in.: róża alpejska czy brzoza ojcowska.