Jak dbać o akumulator w zimie i nie narazić się na koszty

Na rynku jest kilka rodzajów prostowników. Pierwsza grupa to transformatorowe, które są tanie, ale ładowanie może tu trwać nawet 12 godzin. Kolejny typ to mikroprocesorowe, które charakteryzuje automatyczna praca. Dzięki temu ładowanie odbywa się w sposób bezpieczny i stabilny, a przy złym podłączeniu urządzenie się nie uruchomi. Dodatkowo mogą mieć opcję rozruchu, a w trybie uśpienia czuwają nad stanem akumulatora i jeśli ten spadnie poniżej określonej wartości, to automatycznie go doładują. Trzecia opcja to prostownik trakcyjny, który służy do ładowania akumulatorów w pojazdach zużywających dużo prądu.