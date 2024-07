Międzynarodowa Stacja Kosmiczna powróciła nad Polskę 7 lipca, ale wszyscy ci, którym nie udało się jej zaobserwować tego dnia, nie powinni się martwić. ISS będzie widoczna nad naszymi głowami niemalże przez cały lipiec. Co więcej, z każdym dniem będzie wyżej na niebie, a jak wyjaśnia serwis Nocne Niebo "w okresie najwyższych przelotów będziemy mogli oglądać ją przez teleskop. Wtedy dojrzymy takie szczegóły jak moduły i panele słoneczne".

We wtorek 8 lipca przeloty ISS będą widoczne bardzo wcześnie rano. Pierwszy z nich rozpocznie się o godz. 01:27, a drugi o 03:04. Kolejny będzie widoczny o 23:03. Pierwszych dwóch należy wypatrywać po zachodniej stronie nieba, a trzeciego na południowym zachodzie. W środę 9 lipca pierwszych przelotów należy wypatrywać o 00:39 i 2:15, później o 22:15 i 23:51. ISS będzie również widoczna w kolejnych dniach.

Do obserwacji ISS nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu, warto jednak skorzystać z teleskopów, które pozwolą dostrzec znacznie więcej szczegółów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej . ISS trudno pomylić z innym obiektem. Należy wypatrywać jasnego punktu, poruszającego się po niebie.

Dokładne informacje o miejscu oraz godzinach przelotów ISS można sprawdzić, korzystać z ze specjalnych stron internetowych lub aplikacji np. ISS Tracker, Spot The Station, czy Heavens-above, Celestrak i Stellarium. Pozwolą one nam zaplanować dokładny czas obserwacji, a także wybrać najlepszą do tego lokalizację.