ISS wraca nad Polskę. Podpowiadamy, kiedy spojrzeć w niebo

Sezon przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmcznej (ISS) nad Polską w pełni, na co zwraca uwagę Nocne Niebie. Serwis informuje, że już w czwartek wieczorem nadarzy się kolejna okazja do podziwiania tego wyjątkowego, nocnego spektaklu. W większości kraju pogoda sprzyja do nocnej obserwacji nieba, warto więc poświęcić kilka chwil na oglądanie przelatującej ISS.