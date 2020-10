iPhone 12 w rękach pierwszych klientów. Nie do końca taki wspaniały, jak go Apple malował

Zagraniczni recenzenci podchodzą do nowych iPhone 12 ze sporym dystansem. Według The Washington Post , zupełnie nie ma powodu, aby kupować tegorocznego iPhone. Dziennikarz serwisu twierdzi, że jedyną z ciekawszych nowości w tym telefonie jest procesor obsługujący sieć 5G, a z kolei ta bardzo kiepsko działa, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Zauważa też, że smartfony z systemem Android wcale nie odbiegają możliwościami od sprzętu Apple, a bywają nawet lepsze.

Premiera iPhone 12: na co zwrócili uwagę pierwsi właściciele nowych modeli?

Najgorsze opinie póki co zbiera technologia MagSafe. Jest to ładowarka indukcyjna (Qi) o mocy 15 watów. Według pierwszych recenzentów, iPhone 12 ładuje się faktycznie do 50 proc. o 30 minut szybciej, niż przy wykorzystaniu standardowej ładowarki. Robi to jednak dwa razy dłużej, niż w przypadku wykorzystania standardowego, przewodowego ładowania. Co sprawia, że proces jest praktycznie bezsensowny.