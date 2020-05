WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Materiał partnera 15 min. temu Inteligentne domy to teraźniejszość. Sprawdź dostępne projekty Budowa domów inteligentnych jeszcze kilka lat temu pozostawała w sferze marzeń. Wydawało się, że musi minąć jeszcze wiele czasu, aby tę ideę dało się wcielać w życie. Dziś inteligentne domy nie są już melodią przyszłości, a ich projekty cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów. Jak wyglądają? Jakie są ich cechy charakterystyczne i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jeśli chcemy zrealizować taki projekt na swojej działce? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Partnerem materiału jest Extradom Czym jest inteligentny dom? Pojęcie domów inteligentnych nie zostało jeszcze jednoznacznie zdefiniowane w przepisach. Można jednak powiedzieć, że budynki wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia – alarmy, monitoring, innowacyjny sprzęt AGD i RTV – zasługują na miano inteligentnych. W języku angielskim stosuje się wobec nich określenie smart home. To zbiorcza nazwa dla wszelkiego rodzaju systemów i urządzeń do automatyki domowej. Inteligentny dom to miejsce, w którym domownicy mogą porozumiewać się z różnymi systemami. Podstawą uznania budynku za smart home jest tzw. internet rzeczy, czyli Internet of Things (w skrócie IoT), definiowany jako koncepcja przedmiotów połączonych w sieć, które mogą się komunikować między sobą i z którymi skomunikować mogą się też sami użytkownicy. Osoby mieszkające w domach inteligentnych mogą wygodnie korzystać z licznych rozwiązań, które są łatwe w obsłudze nawet dla dzieci. W przeciwieństwie do wcześniej wykorzystywanych mechanizmów w budynkach mieszkalnych, które odpowiadały za jedno, konkretne zadanie – można tu wymienić np. system alarmu dbający o bezpieczeństwo mieszkańców czy kocioł ogrzewający dom i dający ciepłą wodę użytkową – technologie domu inteligentnego są wielozadaniowe. Inżynierzy tak je zaprojektowali, by skupiały rozmaite urządzenia w jeden system. Użytkownik może nim sterować dzięki odpowiednim narzędziom. Łatwiejsze zarządzanie to tylko jedna z wielu zalet technologii domów inteligentnych, dostosowujących się w dużej mierze do stylu życia człowieka. Argumenty przemawiające za domami inteligentnymi Wielu z nas może się zastanawiać, czy zainwestowanie w dom inteligentny jest dobrym krokiem. Czy wygoda domowników jest warta tego, by zapłacić nieco więcej za projekt uwzględniający system automatyki, który w przyszłości będzie można właściwie dowolnie rozbudowywać? Komfort użytkowania takiego domu to nie jedyna jego zaleta. Dzięki technologii domu inteligentnego można też zwiększyć bezpieczeństwo swojej rodziny, a także obniżyć koszty użytkowania budynku, który korzysta z odnawialnych źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne. Obsługa systemu zarządzania domem inteligentnym jest na tyle prosta i intuicyjna, że szybko można się jej nauczyć. Do głównych zalet domów inteligentnych zaliczyć należy: • Możliwość wypracowania oszczędności – poprawnie skonfigurowane instalacje inteligentne wpływają korzystnie na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i gazu czy na ograniczenie zapotrzebowania na ogrzewanie z konwencjonalnych źródeł.

• Stworzenie optymalnego mikroklimatu – w ramach rozwiązań w domu inteligentnym znajdują się systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz rekuperacji. Można obniżać dowolnie temperaturę w pomieszczeniach i zwiększać ją, jeśli zajdzie taka konieczność.

• Zapobieganie marnotrawstwu – zamiast pozwolić, by światło w salonie paliło się wtedy, gdy nikogo w nim nie ma, system inteligentny może je każdorazowo gasić, bazując na czujnikach ruchu.

• Skuteczne kształtowanie zieleni wokół budynku – domy inteligentne często połączone są z systemem nawadniania ogrodu, którym można sterować nawet wtedy, gdy jest się na wakacjach. Taki system sam może odłączyć zaplanowane podlewanie, jeśli np. niedawno padał deszcz.

• Podwyższony poziom bezpieczeństwa – czujniki ruchu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i poza nimi, czujniki w oknach i drzwiach, a także kamery pozwolą na stworzenie systemu bezpieczeństwa i monitoringu, którymi będzie można sterować na odległość. Jeśli ktoś niepowołany pojawi się w otoczeniu domu, system rozpocznie procedury alarmujące. Jak w praktyce działa dom inteligentny? Najważniejszym elementem domów inteligentnych jest rozbudowany sterownik – centrala czy też centralny komputer. Zawiaduje on bowiem pracą całego systemu. Czujniki znajdujące się w domu i ogrodzie – np. ruchu, ciśnienia, natężenia światła, dymu, czasu, gazu usypiającego, zalania czy ciśnienia – rejestrują zmiany zachodzące wewnątrz domu i na zewnątrz, a następnie przekazują je do jednostki centralnej za pomocą sygnałów przesyłanych przy użyciu kabli elektrycznych lub fal radiowych. Rozwijane są też systemy inteligentne, w których każdy z czujników sam decyduje, które sygnały są istotne, a które nie.

Kluczowe jest odpowiednie skonfigurowanie rozwiązań, by dom dopasował się do trybu życia domowników. Projekty domów inteligentnych – czym się charakteryzują? Jeśli dopiero zamierzamy wybudować dom inteligentny, możemy zastosować w nim instalację inteligentną kablową, ponieważ przewody będzie można pochować w ścianach, pod tynkami. Jeśli takie rozwiązania mają być wdrożone w już istniejącym budynku, lepiej i łatwiej będzie założyć radiowe systemy bezprzewodowe, które są droższe od konwencjonalnych systemów kablowych, ale nie wymagają przeprowadzania uciążliwego remontu.

Jakie projekty warto brać pod uwagę, jeśli chcemy wybudować dom inteligentny? Czym powinny one się odznaczać? Domy inteligentne to budynki oszczędzające energię. W Polsce cały czas upowszechniane są gotowe projekty obiektów spełniające wymagania dyrektywy unijnej 2010/31/WE, która zobowiązuje do tego, aby od początku 2021 roku wszystkie nowe projekty domów powstające w krajach Unii Europejskiej były opracowywane z myślą o niemal zerowym zużyciu energii. Dlatego warto, byśmy wzięli pod uwagę projekty domów inteligentnych energooszczędnych i pasywnych, a do istniejących rozwiązań dołączyli systemy inteligentne oświetlenia, rolet, alarmów czy monitoringu. Gotowy projekt domu Valletta II Pasywny 6a LDP06a to jedna z takich propozycji, która może spełnić nasze oczekiwania. To nieduży budynek z użytkowym poddaszem, w standardzie pasywnym, w którym jak najbardziej można zastosować systemy domu inteligentnego. Prosta, wręcz surowa bryła w projekcie domu Espoo Pasywny 4 LDP04 odpowiada wymaganiom obowiązującym podczas stawiania domów pasywnych. Dom przeznaczony jest do zabudowy wolnostojącej. Ma garaż jednostanowiskowy wysunięty do przodu. Autor projektu, który możemy obejrzeć w serwisie Extradom.pl, zaplanował ciekawą strefę dzienną z kuchnią i salonem. Pomieszczenia są przestronne, a efektowny taras pozwala stworzyć przydomowy, zaciszny azyl. Taki projekt zadowoli osoby inwestujące w domy inteligentne oraz wszystkich, którzy cenią najnowsze rozwiązania. Partnerem materiału jest Extradom Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze