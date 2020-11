InPost: nie działa infolinia telefoniczna. Trwają prace techniczne

Klienci InPostu, którzy chcą sprawdzić status swoich przesyłek lub otrzymać dodatkowe informacje o usługach, muszą skorzystać z innych metod komunikacji. InPost przeprowadza prace optymalizacyjne systemu infolinii telefonicznej, przez co w weekend (7 i 8 listopada) nie będzie ona dostępna.

Jak czytamy w krótkiej informacji na oficjalnym blogu InPost , po optymalizacji system infolinii ma dać pracownikom szansę jeszcze lepszego świadczenia swoich usług. Firma zapewnia, że niedostępność infolinii telefonicznej to jedyna niedogodność w czasie weekendu. Paczki można nadal bez problemów nadawać i odbierać z Paczkomatów.

InPost dopowiada, że niedostępna infolinia nie przekreśla szansy na uzyskanie dodatkowych informacji. Do sprawdzania statusu przesyłek polecana jest między innymi aplikacja na smartfony InPost Mobile (można ją pobrać z katalogu dobrychprogramów ), która szczególnie w dobie pandemii koronawirusa ma też inną zaletę – pozwala zdalnie otwierać Paczkomat, bez konieczności dotykania ekranu maszyny.

Alternatywne metody sprawdzania statusu paczek to wizyta na stronie internetowej InPostu, bądź pytanie do chatbota w Facebook Messengerze lub Asystenta Google. Do kontaktu z pracownikami polecany jest natomiast formularz.