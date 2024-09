Ile mikroplastiku połykasz? Sprawdzisz to tym narzędziem

Zespół badawczy z University of British Columbia opracował urządzenie, które umożliwia skuteczne wykrywanie mikroplastiku uwalnianego z codziennie użytkowanych przedmiotów takich jak butelki czy jednorazowe kubki. Urządzenie to współpracuje z aplikacją. Dzięki wykorzystaniu znakowania fluorescencyjnego pozwala na szybkie zidentyfikowanie cząstek plastiku o rozmiarze od 50 do 10 mikrometrów.