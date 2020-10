Ikea całkowicie wycofuje popularny produkt. Zniknie z półek już w przyszłym roku

Szwedzki producent mebli i akcesoriów domowych ogłasza całkowite odejście od jednorazowych baterii alkalicznych. Powodem mają być obawy o środowisko. W ciągu roku firma sprzedaje aż 300 milionów sztuk ALKALISK, co przekłada się na ogromne zanieczyszczenie planety. Od października 2021 roku, produkty mają całkowicie zniknąć ze sklepów.

Zastąpią je baterie LADDA, czyli akumulatorki niklowo-metalowo-wodorkowe wielokrotnego użytku. Cztery sztuki kosztują aktualnie 34,99 zł, natomiast za 10 jednorazowych ALKALISK-ów zapłacimy 9,99 zł. Do LADDA trzeba jeszcze dorzucić ładowarkę, która kosztuje 39,99 zł. Niemniej jednak warto, bo różnice są gigantyczne.

Ikea twierdzi, że rocznie sprzedaje około 300 milionów sztuk jednorazowych ogniw. Gdyby każdy z kupujących przerzucił się na akumulatory wielokrotnego użytku i stosował je do urządzeń o wysokim poborze mocy, to po 50 ładowaniach, na wysypisko trafiłoby o 5000 ton mniej zużytych baterii. To ogromna różnica, jednakże tylko i wyłącznie wtedy, jeśli faktycznie używamy sporo baterii.