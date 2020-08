Huragan Laura odwrócił bieg rzeki w Teksasie na 12 godzin

Szalejący w USA huragan Laura pojawił się w zeszłym tygodniu w pobliżu granicy stanów Luizjana i Teksas. Wiejąc tam z prędkością 150 km na godzinę, udało mu się sprawić, że… rzeka Neches zaczęła płynąć w odwrotnym kierunku.

Mówią "kijem Wisły nie zawrócisz", ale jak widać huragan to zupełnie inna rzecz. Laura to zresztą nie byle jaki huragan, bo zaliczono ją do 4 kategorii w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona.

Jak stwierdził gubernator Luizjany John Bel Edwards, było to najpotężniejsze tego typu zjawisko, które uderzyło w ten stan.

Odwrócony bieg rzeki trwał 12 godzin, później przepływ wody wrócił w niej do normalnego stanu. Prędkość jej odwróconego przepływu wyniosła ok. 215 m3 na sekundę. Jak zobrazowało to United States Geological Survey (USGS), nalewając wodę do Basenu Olimpijskiego w tym tempie, wypełniłby się on po 12 sekundach.

Huragan Laura uderzy w Houston. Zdjęcia satelitarne huraganu

To nie pierwszy przypadek

USGS przypominało także, że nie był to pierwszy przypadek odwrócenia biegu rzeki Neches pod wpływem huraganu. Podobna rzecz zdarzyła się w 2008 roku, ale z dużo większą siłą – wtedy to rzeka płynęła odwrotnie z prędkością ok. 850 m3 na sekundę.

Podobny efekt Laury odnotowano również na rzece Missisipi, gdzie płynące barki musiały "walczyć" z nurtem ze względu na wiatr, który popychał wodę w przeciwnym kierunku.

Do soboty (29.08) włącznie huragan Laura doprowadził do śmierci 16 osób w Stanach Zjednoczonych.