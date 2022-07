Huawei MateBook D16: wszechstronny, lekki i wygodny [TEST]

Duży format dla studenta, do domu, do pracy. W podróż - trochę mniej.

Więcej przestrzeni! Ekrany smartfonów stają się większe, ekrany tabletów stają się większe i oczywiście ekrany notebooków, też stają się większe. 15" to już dziś za mało - dziś powoli solidnym standardem stają się komputery z wyświetlaczami co najmniej o cal większymi. Ale, czy nie będą przez to za ciężkie, żeby je nosić?

Dziś testujemy notebooka Huawei MateBook D16, który powinien dać odpowiedź na postawione wcześniej pytanie. A ja sprawdzę, pod jakimi względami jest dobry, zły i brzydki.

Testujemy notebook Huawei MateBook D16

W naszym nowym cyklu wideorecenzji nie opisujemy tylko, jakie dane urządzenie jest. Testujemy je w praktyce, a potem, niczym w starym westernie z Clintem Eastwoodem, bezlitośnie punktujemy, co okazało się dobre, złe i brzydkie.

Opowiem wam, jakie dobre cechy ma ten sprzęt, potem przejdę do minusów, żebyście wiedzieli, czego może wam w nim zabraknąć, a na koniec wyciągniemy to, co brzydkie - czyli rzeczy, których producent powinien się wstydzić albo które przeszkadzają tak bardzo, że tylko przez nie możesz zrezygnować z zakupu.