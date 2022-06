Hełm przyszłości dla pilotów. Siły Powietrzne USA wybrały futurystyczny sprzęt

Prototyp kasku został wybrany po tym, jak Dowództwo Sił Powietrznych (Air Combat Command) rozpoczęło poszukiwania kasku nowej generacji, który rozwiązałby problemy związane z długotrwałymi urazami szyi i pleców, zoptymalizował technologię samolotu, zwiększył wytrzymałość pilota i zapewnił lepsze dopasowanie do różnych załóg lotniczych.

"Obecny hełm powstał na podstawie projektu z lat 80. Od tego czasu nastąpiły zmiany w technologii lotniczej i demograficzne wśród pilotów" – powiedział Scott Cota, analityk programu wyposażenia załóg lotniczych w ACC Plans and Requirements. "Dotychczasowe hełmy nie były pierwotnie projektowane z myślą o postępie w dziedzinie systemów wyświetlaczy montowanych na hełmach, przez co piloci, a zwłaszcza nasze załogi kobiece, muszą latać ze sprzętem niezoptymalizowanym pod ich wymagania".

Wprowadzenie urządzeń montowanych na hełmach zwiększyło wagę i zmieniło środek ciężkości, co prowadzi do dyskomfortu operatorów. Ponadto badania antropometryczne przeprowadzone przez Siły Powietrzne w 2020 r. wykazały potrzebę dodania małego rozmiaru hełmu, który lepiej pasowałby do sylwetek kobiet będących lotnikami.