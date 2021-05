Handel kryptowalutami może być szkodliwy dla zdrowia psychicznego? Przeprowadzono badanie

Ankietowani wskazali również na powody, dla których inwestują w Bitcoin czy Ethereum. Około 25,2 proc. badanych przyznało, że robi to, ponieważ można zacząć inwestycje od stosunkowo niewielkiej kwoty. Dodatkowo 52,9 proc. z nich przejawiało ogólny, pozytywny stosunek do wirtualnych pieniędzy. Ma to związek z wysokim zwrotem z inwestycji, niskimi barierami wejścia oraz szansą na pokonanie hierarchii klasowej.