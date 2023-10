Hamas uderzył w meczet Kadyrowa. Niespodziewana reakcja

Meczet znajduje się w Abu Ghosh. Został otwarty w 2014 r. To największa tego typu budowla w Izraelu, którą powstała na cześć Achmada Kadyrowa, ojca aktualnego przywódcy Czeczenii. Na jego budowę wydano ok. 10 mln dolarów, z czego ok. 6 mln dolarów pochodziło od czeczeńskich władz. Atak Hamasu na Izrael oraz reakcja na niego i kolejne starcia przynoszą wiele zniszczeń.