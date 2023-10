Hamas strzela z "rury". To technologia opracowana w Polsce

Tajemnicza "rura" wzbudza duże zainteresowanie ekspertów. Wśród nich jest były kontrterrorysta, Jerzy Dziewulski. Według niego jest to technologia opracowana w Polsce przez doktoranta Politechniki Warszawskiej, którego nazwisko nie zostało ujawnione. Zmodyfikowane rury kanalizacyjne (do których dodaje się ładunek wybuchowy, paliwo rakietowe i stateczniki) trafiły do Palestyny za pośrednictwem dyplomatów OWP.

Oprócz zestrzeliwania wrogich samolotów Hamas także wykorzystuje rury kanalizacyjne do ostrzeliwania samego Izraela. Ten broni się, wykorzystując (bardzo skuteczną) tarczę antyrakietową, zwaną Żelazną Kopułą oraz system antyrakiet Tamir. Są to jednak kosztowne metody, co niekoniecznie musi mieć sens w przypadku walki z rakietami wykonywanymi ze złomu. Dlatego też Izrael pracuje nad Żelaznym Płomieniem – to system laserowy, który mógłby ograniczyć koszt pojedynczych zestrzeleń z kilkudziesięciu tysięcy do zaledwie kilku dolarów.