Google Sklep Play. Ponad 600 mln osób dało się nabrać. Koniecznie usuń te aplikacje Sklep Play kontynuuje złą passę. Momentami można odnieść wrażenie, że wręcz arkadią dla oszustów. Badacze bezpieczeństwa z Sophos ujawnili, że tym razem ofiarą nieuczciwych twórców aplikacji padło ponad 600 mln osób. Co ciekawe, nie padli oni ofiarą malware'u, lecz cwaniactwa. Sklep Play jest pełen aplikacji, część potrafi narazić na naprawdę wysokie koszty (WP.PL, Fot: Oskar Ziomek) Sprawa dotyczy tzw. fleeceware, czyli oprogramowania, które z definicji nie jest szkodliwe, ale w nieuczciwy sposób pobiera opłaty. Fleeceware pobrane ze Sklepu Play nie wykrada danych ani nie instaluje narzędzi szpiegowskich, lecz podstępem nakłania użytkownika do wykupienia płatnej subskrypcji. Ofiara pobiera apkę, która wprost informuje o tym, że korzystanie wymaga uiszczenia opłaty abonamentowej, oferując jednak darmowy okres próbny. Tymczasem program skonstruowany jest tak, aby jego usunięcie nie powodowało anulowania subskrypcji. Użytkownik jest przekonany, że odinstalowanie przed upływem okresu próbnego wystarczy do uniknięcia opłaty. Nic bardziej mylnego. Pomimo usunięcia aplikacji z pamięci smartfonu, cykliczne opłaty są w dalszym ciągu naliczane. Jak podaje Sophos, nieświadomego użytkownika może to kosztować nawet 240 dol. (ok. 910 zł) w skali roku. Dodajmy, za mało wartościowy programik pokroju kalkulatora czy czytnika kodów QR. Sklep Play – koniecznie usuń te aplikacje Specjaliści z Sophos opublikowali listę 25 takich "sprytnych" aplikacji, których aktywacja wiąże się z ukrytymi kosztami. Według przedstawionych analiz, mogło je pobrać nawet 600 mln osób, choć nie wiadomo, czy wszystkie zdecydowały się rozpocząć subskrypcję. Co ciekawe, na liście widnieje także GO Keyboard Lite, która w 2017 roku została przyłapana na przesyłaniu danych do szemranego serwera w Chinach. Sklep Play – jak sprawdzić listę subskrypcji? Aby upewnić się, że żadna apka nie pobiera opłat bez twojej zgody, otwórz na swoim smartfonie Sklep Play, a następnie z rozwijanego menu (ikonka z trzema poziomymi kreskami) wybierz opcję Subskrypcje. Znajdziesz tam zbiór wszystkich aplikacji, w których masz wykupione płatne pakiety. Jeśli lista jest pusta, oznacza to, że nie posiadasz żadnych aktywnych abonamentów.