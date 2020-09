Google Sklep Play i 56 szkodliwych aplikacji. Kusiły atrakcyjnymi ofertami

Wszystkich 56 szkodliwych aplikacji w Sklepie Play należało do botnetu Terracotta. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia zainfekowały ok. 65 tys. urządzeń, wyświetlając przy tym nie mniej niż 2 mld reklam - czytamy w raporcie grupy White Ops, która odpowiada za znalezisko.

Sama szkodliwość polegała natomiast na wyświetlaniu reklam, jednak w niezwykle inwazyjny sposób. Szkodliwe aplikacje wykorzystywały do tego komponent Web View, służący nominalnie do zagnieżdżania w apce elementów stron internetowych. Przy czym niektóre z tych reklam prowadziły dodatkowo do szemranych formularzy rejestracji, gromadzących dane użytkownika.