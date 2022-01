Najgłębsze znane miejsce – te 20 minut mogło skończyć się śmiercią

To oni odważyli się odwiedzić Głębię Challengera

Auguste Piccard był dobrze znanym i cenionym fizykiem. Zajmował się m.in. budowaniem batyskafów, a robił to zarówno we współpracy z marynarką francuską, jak i na przykład włoską. Istotną informacją jest to, że po tym jak Włosi przeprowadzili już liczne testy z takim batyskafem, postanowili sprzedać go marynarce USA.