Boeing KC-767 to nowoczesny samolot tankujący używany przez siły powietrzne na całym świecie. Jego zaawansowana konstrukcja i szerokie możliwości operacyjne sprawiają, że jest to kluczowy element strategii lotniczej wielu państw.

Pierwsze testy w locie rozpoczęły się w 2002 r., a pierwsze egzemplarze trafiły do użytku w 2008 r. KC-767 został zaprojektowany tak, aby spełniać różnorodne zadania. Oprócz uzupełniania paliwa innych samolotów, KC-767 może przewozić do 200 pasażerów lub ponad 30 ton ładunku, co czyni go niezwykle wszechstronnym.