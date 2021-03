Francja: Testy jądrowe doprowadziły do skażenia ponad 100 tys. ludzi

Tajny francuski program wojskowy trwał przez 30 lat, zanim zakończył się masowymi protestami w 1996 roku. Od 1966 roku na polinezyjskich atolach Moruroa i Fangataufa doszło do prawie 200 wybuchów jądrowych , których skutki miały być ukrywane przez kolejne lata.

W ramach nowego dwuletniego dochodzenia, przeprowadzonego przez międzynarodową grupę badaczy, analityków i dziennikarzy śledczych, zespół przeanalizował archiwum ok. 2000 stron odtajnionych dokumentów francuskiego rządu i wojskowych. Przeprowadzono dziesiątki wywiadów, w tym z mieszkańcami Polinezji, byłym personelem wojskowym i naukowcami.

Celem było rzucenie światła na wyniki 193 prób jądrowych, które do tej pory były owiane tajemnicą. Dzięki nowej metodzie modelowania 3D ekspertom udało się dojść do szokujących wniosków, po tym, jak zweryfikowali zasięg zaludnionych regionów, do których dotarły radioaktywne opady po wybuchach.