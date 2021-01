Francja. Google zapłaci twórcom za korzystanie z ich treści

Google doszedł do porozumienia z francuskim związkiem wydawców prasy w sprawie należności za wykorzystywanie fragmentów ich tekstów. Wcześniej Google chciał obejść obowiązek płacenia poprzez usunięcie konkretnych wydawców z aplikacji Wiadomości i z wyników wyszukiwania.

Francuski watchdog zablokował próbę usunięcia wydawców z usług Google, argumentując, że byłoby to nadużyciem dominujące pozycji Google na rynku. Amerykański gigant został zmuszony do podjęcia rozmów z francuskimi wydawcami.

Zarówno francuski związek wydawców, który zrzesza ok. 300 firm jak i firma Google wydały oświadczenie, że po wielu miesiącach negocjacji udało się osiągnąć kompromis. Jest nim zestaw zasad, według którego Google będzie indywidualnie ustalał sposób rozliczania się z wydawcami.

Porozumienie we Francji było możliwe dzięki przegłosowaniu przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym z 17 kwietnia 2019. Wszystkie kraje Unii muszą wprowadzić przepisy związane z dyrektywą. Mają na to czas do 7 czerwca 2021.