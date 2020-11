Facebook zapłaci kolejną karę. Nawet jej nie odczuje

Na Facebooka nałożono karę przekraczającą 6 milionów dolarów. Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że to dużo, ale gigantyczny koncern nawet nie odczuje takiej straty. Jednakże, urząd Komisja Ochrony Danych Osobowych Południowej Korei domaga się także wszczęcia postępowania karnego wobec Facebooka.

Za co właściwie Facebook dostał karę? Jak zwykle, za dane osobowe

Łącznie, Facebook miał udostępnić zewnętrznym firmom dane 3,3 miliona użytkowników z Korei Południowej. Działo się to bez ich zgody, a informacje pochodziły z okresu od maja 2012 do czerwca 2018 roku. Kiedy tylko użytkownik zalogował się do serwisu, jego informacje osobowe, lista znajomych czy tym podobne były przekazywane dalej. W procederze miało uczestniczyć nawet 10 tysięcy firm.