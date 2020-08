Facebook. Pożegnaj się ze znanym wyglądem.

Facebook niedługo całkowicie przejdzie na nowy wygląd strony . Już teraz użytkownicy mogą widzieć powiadomienie w tym temacie, przy wejściu na stronę. Jeszcze przez chwilę można korzystać ze starego wyglądu Facebooka, ale ta możliwość zniknie we wrześniu.

Minusem nowego wyglądu Facebooka może być rozmiar wyświetlanych postów. Są znacznie większe niż w klasycznym wyglądzie przez co, jeden post zajmuje prawie cały obszar ekranu. Skutkuje to tym, że użytkownik będzie musiał jeszcze więcej scrollować, aby przejrzeć tę samą ilość materiału, co w klasycznym wyglądzie.