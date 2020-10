F-35 uderzył o ziemię. 100 mln dolarów w piach [wideo]

Myśliwiecnależący do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych F-35B rozbił się w okręgu Imperial w Kalifornii podczas manewru tankowania w powietrzu. Pilot F-35B zahaczył o skrzydło latającej cysterny KC-130J, co doprowadziło do awarii uniemożliwiającej dalszy lot.