Europejski "paszport covidowy" jest niegodny z RODO

Pierwsze dotyczą kwestii etycznych. Wprowadzenie wspomnianego dokumentu podzieli społeczeństwo na grupy uprzywilejowanych i "gorszych", którzy nie będą mogli np. korzystać z kin, siłowni lub latać samolotami. Chociaż już teraz istnieją dokumenty potwierdzające szczepienia, bez których nie można wjechać do niektórych krajów, to masowe wprowadzanie certyfikatów dla wszystkich byłoby sytuacją bez precedensu.

"Unia Europejska chce stworzyć centralne bazy osób zaszczepionych. Te z łatwością mogłyby być wykorzystane do innych celów, a dane mogłyby zostać wykradzione. Dane medyczne należą jedynie do ich właścicieli i do ich zaufanych placówek medycznych. Obywatele UE powinni mieć całkowitą kontrolę nad tym, kto ma dostęp do ich danych" - mówił Patrick Breyer.