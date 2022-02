Energia spod powierzchni Ziemi. Jest pomysł na jej wydobycie

Wspomniany startup, Quaise Energy proponuje wykorzystać światła o milimetrowej długości fali do wydobycia energii geotermalnej . W ten sposób skała byłaby poddawana odparowywaniu, co umożliwiłoby dotarcie na głębokość niemal 20 kilometrów gdzie temperatury sięgają prawie 400 stopni Celsjusza.

Firma przekonuje, że jeśli uzyska się odpowiednio głębokie otwory, to panująca tam temperatura podgrzeje wpuszczoną wodę do stany nadkrytycznego. To oznacza, że nie będzie ona ani cieczą ani gazem i będzie zawierać od 4 do 10 razy więcej energii na jednostkę masy. To z kolei podwaja jej konwersję na energię elektryczną.