"Energia pięciu bomb atomowych na sekundę, non stop, 365 dni w roku." Tak ogrzewają się oceany

Po przeanalizowaniu danych od lat 50. do roku 2019 międzynarodowy zespół naukowców stwierdził, że średnia temperatura oceanów na świecie w ubiegłym roku była o 0,075 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia z lat 1981-2010.

– Bomba atomowa spuszczona na Hiroszimę eksplodowała z energią około 63 bilionów dżuli. Ilość ciepła, którą wtłoczyliśmy we wszystkie oceany w ciągu ostatnich 25 lat, równa się 3,6 miliardów eksplozji takich bomb – powiedział w komunikacie prasowym Lijing Cheng z Chińskiej Akademii Nauk.

Biorąc pod uwagę uśrednioną wartość z tego okresu, znaczy to, że energia ta jest równoznaczna czterem takim bombą spuszczanym na oceany co 25 sekund. Jednak wskaźnik ocieplenia ciągle rośnie i gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie tempo z ubiegłego roku byłoby to… pięć bomb spuszczanych co sekundę na wszystkie oceany, przez wszystkie 365 dni w roku.