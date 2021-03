Energia elektryczna z drewna. Naukowcy stworzyli nową technologię

Zespół ekspertów z Empa i ETH Zurich pod kierownictwem Ingo Burgerta od dawna poszukuje nowych zastosowań dla drewna. Do tej pory udało im się przekształcić je w niezwykle trwały i wodoodporny materiał, a obecnie starają się pozyskać z niego energię elektryczną, o czym informują na łamach czasopisma naukowego " Science Advances ".

Energia elektryczna z drewna

Drewno samo w sobie nie jest zbyt elastyczne, dlatego naukowcy poddali je specjalnej obróbce chemicznej. Polegała ona na usunięciu z niego ligniny, czyli tzw. delignifikacji. Lignina, to oprócz hemicelulozy i celulozy jeden z podstawowych budulców tego materiału.

- Lignina jest tym, czego drzewo potrzebuje przede wszystkim, aby urosnąć na dużą wysokość. Nie byłoby to możliwe bez ligniny jako substancji stabilizującej, która łączy komórki i zapobiega wypaczaniu sztywnych włókien celulozowych – wyjaśnił Ingo Burgert w rozmowie z SciTechDaily.

Ligninę usuwa się poprzez umieszczenie drewna w mieszaninie nadtlenku wodoru i kwasu octowego. Roztwór rozpuszcza ligninę i pozostawia drewniany szkielet z warstw celulozy, który przypomina białą gąbkę. Jest on bardzo elastyczny. Można go w łatwy sposób rozciągać lub ścisnąć do niewielkich rozmiarów.