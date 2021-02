Elon Musk podaje przyczynę eksplozji SN9. "Byliśmy zbyt głupi"

Jedną z głównych przyczyn eksplozji był nieprawidłowo przeprowadzony manewr lądowania. Prototyp rakiety Starship SN9 po udanym locie na docelową wysokość 10 kilometrów, z dużą prędkością wracał na ziemię. W tym czasie powinien zostać spionizowany, aby bezpiecznie osiąść na lądowisku. Niestety silniki nie zapewniły wystarczającego ciągu, by to zrobić. Dlatego rakieta z ogromną siłą uderzyła o ziemię, gdzie doszło do eksplozji i jej całkowitego zniszczenia.