Elon Musk obawia się sztucznej inteligencji.

"AI mnie stresuje" - usłyszeliśmy z ust Elona Muska, który mimo wszystko docenia wykorzystanie sztucznej inteligencji w dążeniach do nakierowania świata na korzystanie z czystej energii. Tesla wykorzystuje tę technologię do rozwoju swoich systemów kierowania samochodami.

Choć Tesla korzysta z technologii AI zarówno w kwestii autonomicznego kierowania samochodami, jak i w innych kwestiach, to Elon Musk nie jest nastawiony optymistycznie do korzystania ze sztucznej inteligencji podczas samej budowy samochodów. Tesla zademonstrowała też wideo z opracowanym przez siebie humanoidalnym robotem Optimus, który z części innych robotów próbuje składać swoje repliki.

"Nie sądzę, aby sztuczna inteligencja pomogła nam w produkcji w najbliższym czasie" - powiedział Elon Musk. - "Trochę się martwię o AI. Potrzebujemy jakiegoś organu regulacyjnego lub czegoś, co będzie nadzorować rozwój sztucznej inteligencji i upewni się, że działa ona w interesie publicznym. To dosyć niebezpieczna technologia. Obawiam się, że mogłem zrobić kilka rzeczy, aby przyspieszyć jej rozwój."

Miliarder uważa, że działania Tesli, dzięki którym AI wspomaga prowadzenie samochodu, by uczynić jazdę bezpieczniejszą, jest czymś dobrym. Okazał jednak podczas swojej wypowiedzi niepewność i przyznał, że temat ten go stresuje i nie wie, co więcej, mógłby o nim powiedzieć.