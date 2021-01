Elon Musk najbogatszym człowiekiem na świecie. Jeff Bezos zdetronizowany

Wartość majątku Muska wynosi w tym momencie ok. 188 miliardów dolarów, czyli o miliard więcej niż wartość majątku Bezosa. Do detronizacji właściciela Amazona przyczynił się wzrost wartości udziałów Tesli o 9,3 mld dolarów, czyli 5 proc.

Musk fakt stania się najbogatszym człowiekiem na świecie skomentował na twitterze pisząc, że "to takie dziwne".

Tesla szybuje w górę

Jak zauważa portal The Verge, Musk i Bezos są rywalami nie tylko jeśli chodzi o wielkość majątku, ale także w kwestii rozwijania technologii kosmicznych – ten pierwszy jest właścicielem firmy SpaceX a drugi Blue Origin. W przestrzeni publicznej dochodziło do wymiany zdań pomiędzy tymi miliarderami, np. na temat produkowanych przez ich firmy rakiet kosmicznych. Walczyli oni też o kupno nieruchomości – platformy startowej – od NASA (starcie wygrało SpaceX).

Jak pisze "The Verge", Musk stał się najbogatszym człowiekiem w dużej mierze dzięki akcjom Tesli, których Musk posiada ok. 20 procent, a które urosły niewiarygodnie w ciągu ostatniego roku. Stało się to, ponieważ Musk wyciągnął firmę z tak zwanego "piekła produkcyjnego" i znacząco zwiększył sprzedaż pojazdów elektrycznych, w czym kluczową rolę odegrały tańsze sedany Model 3 i Model Y SUV.