Elon Musk kontra koronawirus. Miały być darmowe respiratory, ale doszło do pomyłki

Pierwsze 1000 z nich trafiło już do szpitali w USA, jednak jak się okazało nie są to respiratory stosowane w szpitalach. W leczeniu wykorzystuje się respiratory inwazyjne, a te dostarczone przez miliardera to modele BPAP. Jak zwraca uwagę "Financial Times" modele dostarczone przez założyciela SpaceX i Tesli są wykorzystywane w leczeniu chorych na bezdech senny.