Ekoprodukt Roku 2021: Technologia w służbie środowisku

Olga Malinkiewicz to polska fizyk i współzałożycielka Saule Technologies. Wynalazła względnie prostą oraz niedrogą metodę wytwarzania drukowanych ogniw słonecznych na bazie perowskitów. Efekty jej pracy pozwalają nanosić materiał perowskitowy na niemal dowolne podłoże, co przyczyni się do rewolucjonizowania branży fotowoltaicznej.