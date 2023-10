Ekologiczny plastik też szkodzi. Szczególnie rybom

Naukowcy z University of Otago w Nowej Zelandii ostrzegają, że tworzywa biodegradowalne, które są powszechnie uważane za znacznie bezpieczniejsze dla środowiska niż tradycyjne plastiki, mogą również mieć negatywny wpływ na ryby. Wyniki ich badań sugerują, że te "ekologiczne" tworzywa mogą powodować zaburzenia w zachowaniu ryb, co wskazuje na konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących używanych surowców.

Choć tworzywa biodegradowalne są mniej szkodliwe niż typowe plastiki, badania przeprowadzone przez zespół z University of Otago pokazały, że mogą one powodować zaburzenia w zachowaniu ryb. W eksperymentach przeprowadzonych przez naukowców, tradycyjne tworzywa sztuczne oparte na ropie naftowej zaburzały metabolizm ryb, a także ich zdolność do ucieczki przed zagrożeniem i pływanie w normalnych warunkach.