E-hulajnogi Bird wracają do Warszawy. Koniec zimowej przerwy

Od 5 marca na chodnikach Warszawy znowu pojawią się hulajnogi Bird. Wracają po przerwie zimowej, która może nie do końca była potrzebna. Inne firmy zabrały zaledwie część swoich hulajnóg na "zimowanie".

Jak twierdzi Bird, wynajem hulajnóg znacznie przyczynia się do ograniczenia ruchu samochodowego w mieście, co pozytywnie wpływa na poziom zanieczyszczeń powietrza. W pierwszym sezonie funkcjonowania Bird w Warszawie użytkownicy przejechali ponad 470 tys. km. Gdyby tę samą liczbę przejechali samochodem, spowodowałoby to wyemitowanie do atmosfery blisko 120 tys. kg CO2.